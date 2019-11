Calciomercato Juventus, non solo Szczesny: rinnovi in vista

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO SZCZESNY CUADRADO MATUIDI DYBALA HIGUAIN / Juventus già al lavoro anche sul fronte rinnovi in vista delle prossime scadenze di contratto. Recentemente Fabio Paratici ha di fatto annunciato quello di Juan Cuadrado, attualmente in scadenza a giugno. Ma non solo.

Anche Szczesny è infatti ad un passo dal prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2021 e destinato a restare ancora a lungo il numero 1 bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Calciomercato Juventus, da Matuidi a Dybala e Higuain: i possibili rinnovi

Discorsi già avviati anche per il rinnovo di Matuidi, anche lui in scadenza nella prossima estate, mentre non c'è fretta per quelli di Higuain e soprattutto Dybala. I due argentini sono passati da esuberi a di nuovo centrali nel progetto di Maurizio Sarri e hanno già convinto la società: anche per loro, entrambi in scadenza nel 2021, si parla già di rinnovo del contratto. È già tempo anche di conferme, dunque, in casa Juventus.

