CORONAVIRUS MILAN IBRAHIMOVIC / Tutte le squadre di Serie A si preparano a ripartire in vista della possibile ripresa del campionato. Anche i big rientrati all'estero, Cristiano Ronaldo su tutti, stanno facendo ritorno nei rispettivi club, ad eccezione di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da 'gazzetta.it', infatti, il rientro a Milano dell'attaccante svedese resta un'incognita. Il Milan è ripartito nella giornata di oggi con le visite mediche ai giocatori, ma il 38enne per ora rimane in Svezia in attesa di notizie più certe sulla ripresa del campionato.

In altre parole, Ibra vorrebbe avere maggiori garanzie prima di fare ritorno in Italia.

Milan, le ultime sul rientro in Italia di Ibrahimovic

La situazione potrebbe comunque sbloccarsi in qualsiasi momento: l'ex Juve e Inter ha già dato la disponibilità a rientrare a Milano se il club glielo ordinasse e da parte della società rossonera non c'è alcun tipo di preoccupazione. Dal canto suo, però, lo svedese sta tentando di prendersi tutto il tempo che può: in Svezia si vive quasi del tutto normalmente, si può andare in giro senza mascherine e in particolar modo è possibile sostenere allenamenti in gruppo su un campo vero, cosa che Zlatan sta facendo ormai da settimane con l’Hammarby. Al rientro a Milano Ibra dovrà anche osservare i 14 giorni di isolamento previsti per chi rientra dall'estero. La situazione resta dunque in evoluzione. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.