Juventus-Inter, Paratici: "Difficile a porte chiuse. Scelte di Sarri? Niente di strano"

JUVENTUS INTER PARATICI / Poco prima di Juventus-Inter, a 'Sky Sport', è intervenuto Fabio Paratici, CFO dei bianconeri. Il dirigente del club piemontese ha parlato della gara a porte chiuse, dell'emergenza coronavirus in atto e delle scelte di formazione. "C'è tanto di strano, un clima surreale e un po' triste - ha spiegato - Spiace per i tifosi che non ci sono, anche per i calciatori non è bello giocare così certe partite. Formazione di Sarri? Il mister ha ruotato i giocatori, abbiamo una rosa importante, lui prende decisioni difficili ma sempre corrette. Abbiamo varie soluzioni, non c'è niente di strano.

Accorgimenti per le porte chiuse? Credo sia difficile allenarsi a questo tipo di evento, ci siamo allenati allo stadio come altre volte, ma giocare una partita a porte chiuse è totalmente differente. Non ci si abituerà mai pienamente. In consiglio di Lega ribadiremo che la Juventus rispetterà ciò che sarà indicato di fare. Vorremmo certamente giocare in condizioni diverse, ma i giocatori capiscono la situazione e dobbiamo accettarla. Speriamo che il tutto passi presto, bisogna adottare comportamenti responsabili".

