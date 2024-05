Bremer risponde a Lukaku: parità nello scontro Champions all’Olimpico | HIGHLIGHTS

Termina in parità il big match tra Roma e Juventus: Bremer risponde a Lukaku nella sfida importante in chiave Champions

Poteva finire in qualsiasi modo la sfida tra Roma e Juventus: alla fine a trionfare è l’equilibrio tra due squadre a caccia dell’obiettivo Champions League.

Parte forte la Juventus, vicina al gol dopo appena quattro minuti di gioco con un missile improvviso di Chiesa che da fuori area sfiora la porta difesa da Svilar. Ancor più vicino al gol, due minuti dopo, Dusan Vlahovic che riceve da Chiesa spedendo di un soffio a lato col piattone mancino. Si sveglia anche la Roma che all’11 fa tremare la Juventus con Kristensen che – su cross di Angelino – colpisce di testa spedendo la sfera sulla parte alta della traversa.

Al 13′ ci prova Lukaku che colpisce di testa su un altro cross di Angelino, senza però inquadrare lo specchio della porta. Il belga non sbaglia due minuti dopo, quando batte Szczesny al termine di una azione insistita in area di rigore costruita da Cristante e Dybala. Un vantaggio che dura poco più di un quarto d’ora perché al 31′ la Juventus pareggia con Bremer, bravo a svettare su Kristensen e Llorente insaccando di testa alle spalle di Svilar dopo un bel cross di Chiesa. Prima dell’intervallo ci prova due volte su punizione Dybala (poi sostituito all’intervallo), senza però trovare fortuna contro la sua ex squadra.

Roma-Juventus: highlights, tabellino e classifica

La ripresa si apre con una Juventus arrembante e vicina al vantaggio dopo due minuti con Chiesa autore di una strepitosa giocata. L’ex Fiorentina salta Kristensen con un dribbling secco prima di calciare dal limite con forza: il pallone bacia il palo e poi attraversa la linea di porta, senza però superarla.

Tra il 62′ e il 67′ occasioni da ambo i lati con Chiesa, Pellegrini e Rabiot tra i più pericolosi, ma senza mai riuscire a trovare il gol del vantaggio. Ci va vicinissimo al 70′ Kristensen che colpisce di controbalzo, trovando la respinta decisiva della difesa bianconera. Al 79′ invece è Svilar a salvare il risultato, opponendosi al colpo di testa ravvicinato di Locatelli. Portiere giallorosso decisivo anche all’88’, quando salva sull’incornata di Kean sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In pieno recupera spreca anche la Roma, con Abraham fermato da Szczesny da posizione invitante.

ROMA-JUVENTUS 1-1

15′ Lukaku, 31′ Bremer

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 71, Juventus 66, Bologna* 64, Roma 60, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa* 43, Lecce* 37, Verona* 34, Cagliari* 33, Empoli* e Frosinone* 32, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno