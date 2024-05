PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-JUVE 1-1: Chiesa formato Europeo, Llorente in affanno

Pagelle e tabellino di Roma-Juventus, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Svilar 6,5

Kristensen 6

FLOP Llorente 5,5: anche lui, come Weah, non si mette in luce per cose particolarmente negative. Su Bremer rimane però a guardare, praticamente neanche salta, insieme a Kristensen se lo perdono completamente. Un delitto considerando che il brasiliano su certe situazioni è il più forte della Serie A. Poi soffre un po’ quando la Juve attaccao.

Ndicka 6

Angeliño 6,5

Cristante 6

Paredes 6

Pellegrini 5,5. Dal 78′ Bove sv

Dybala 6. Dal 46′ Zalewski 6

TOP Baldanzi 6,5: finalmente abbiamo visto sprazzi del giocatore che ha spinto la Roma a investire quella cifra. Per la verità più di qualche sprazzo, perché dai suoi piedi in primis nasce il gol del vantaggio. Poi nella ripresa fa un’altra super giocata apparecchiando un grande assist per Pellegrini. E poi tante altre cose belle e utili. Non sarà Dybala, ma qualche colpo non gli va così lontano. Dal 68′ Azmoun 5,5

Lukaku 6,5. Dal 68′ Abraham 6

Allenatore: De Rossi 6