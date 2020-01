CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Chiesa dice addio alla Fiorentina. Uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava da escludere a priori, dal momento che il presidente Commisso ha sempre fatto muro e ascoltando le parole del calciatore. Ora, però, l'italoamericano sembra essersi ammorbidito vedendo anche le prestazioni del calciatore in questa stagione. Il patron dei viola è consapevole del pressing di Inter e Juventus sul suo gioiello, che per Firenze poteva rappresentare un simbolo negli anni.

Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa possibile. Commisso: "Se vuole andare..."

Molto probabilmente così non sarà e Commisso, intervistato da 'Lady Radio', ha sostanzialmente aperto alla cessione di Chiesa: "Ho già visto il padre, ho parlato con Federico e il discorso è quello. Se vuole andare via, quando arriverà un'offerta giusta, forse partirà. Anche se mi dispiacerebbe mandare via un giocatore che può diventare una bandiera come Scirea, Maldini, Collovati, Totti o De Rossi che in estate Pradé ha provato a portare alla Fiorentina".

ascoltano interessatissime, sono pronte all'assalto, magari già a partire da questa finestra di calciomercato. La trattativa resterebbe molto complessa, ma gli scenari sembrano ormai cambiati e Commisso si è verosimilmente arreso a perdere la sua stella.

Gli obiettivi della Fiorentina, però, restano gli stessi e intanto è arrivato pure Cutrone: "Ancora non l’ho visto perché ieri sera sono andato a dormire. È uno dei più grandi investimenti della storia della Fiorentina, speriamo vada bene e che non stia seduto (ride ndc)". Sul resto del mercato: "Vogliamo fare una squadra più forte e accontentare i tifosi. Ora centrocampo e difesa? Vedremo, dipende dalle occasioni, dai costi. A Pradè ho detto che non voglio giocatori per 6 mesi, ma chi arriva ora deve restare 18 mesi, 2 o 3 anni. Non mi aspettavo questi risultati, ma la colpa me la prendo io che sognavo la Champions League".

