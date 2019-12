p>CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Nel pre partita di, Fabio, Chief Football Officer bianconero, si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per parlare delle strategie di mercato della 'Vecchia Signora' in vista della finestra invernale di gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Mercato di gennaio? Siamo convinti di avere una rosa competitiva. L'infortunio di Khedira può capitare, abbiamo altri centrocampisti bravi. Non siamo preoccupati più di tanto. Milinkovic Savic? E' un giocatore forte, ma è della Lazio".