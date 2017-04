Calciomercato Inter, Simeone con Griezmann? Tutte le richieste del 'Cholo'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

26/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / E' Diego Pablo Simeone il grande obiettivo di calciomercato Inter per la sostituzione di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra. Sono tre i fattori in grado di agevolare lo sbarco del 'Cholo' a Milano in estate: la sensazione di aver chiuso un ciclo all'Atletico Madrid, un progetto importante firmato Suning e un ingaggio faraonico (attualmente percepisce 10 milioni a stagione).

Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle pagine del 'Corriere dello Sport', a Milano Simeone vorrebbe continuare a lavorare con Antoine Griezmann (clausola rescissoria da 100 milioni). Le altre richieste di calciomercato? Un difensore centrale di spessore, un terzino ed un centrocampista davanti alla difesa.

Detto del sogno Simeone, l'Inter non molla la presa sulle alternative in panchina: la candidatura di Luciano Spalletti va tenuta in grande considerazione per la panchina dell'Inter, mentre Cesare Prandelli - attualmente senza squadra - era spuntato già per il 'dopo de Boer'. All'estero piacciono Leonardo Jardim del Monaco e Marco Silva dell'Hull City.