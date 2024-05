Arriva l’esonero: sorpresa in panchina

A sorpresa va verso l’esonero. Il tecnico non dovrebbe essere l’allenatore che guiderà il club la prossima stagione. Così cambia tutto

Sono giorni caldi per le panchine di tutta Europa. In Italia si sta aspettando l’esonero di Massimiliano Allegri, ma il futuro del livornese è stato già deciso con Thiago Motta pronto a raccogliere la sua eredità.

Ma in Serie A saranno tante a cambiare panchina. Lo faranno certamente il Bologna, ma anche Milan e Napoli. In Spagna sembrava tutto deciso per la conferma di Xavi al Barcellona, ma in queste ore qualcosa è cambiato. L’ex centrocampista – secondo quanto riporta RAC1 – non sarà la guida dei blaugrana. Una decisione di Joan Laporta che rischia di cambiare gli scenari non solo della squadra catalana, ma anche di altri. Xavi, infatti, potrebbe subito trovare squadra altrove. Anche in Spagna dunque sono in fibrillazione per la panchina di uno dei club più importanti de LaLiga.