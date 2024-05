Kvarastkhelia risponde a Biraghi, doppia perla e pareggio al Franchi | HIGHLIGHTS

Fiorentina-Napoli, anticipo della 37esima giornata, finisce 2-2: gioielli di Biraghi e Kvarastkhelia

Gol ed emozioni al Franchi, l’anticipo della 37esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio. Tra Fiorentina e Napoli finisce 2-2.

Il match si apre subito con gli ospiti in vantaggio da calcio piazzato. Il calcio d’angolo dalla sinistra pesca Rrahmani, che salta più in alto di tutti e infila di testa in rete alle spalle di un immobile Terracciano. La Fiorentina prova a reagire e trova il pareggio grazie ad una perla del proprio capitano. Con una punizione dal limite perfetta, Biraghi trova il jolly e firma il pareggio. Un pari che dura pochissimo, perché Nzola, con una serpentina dalla sinistra trova l’angolo lontano e batte Meret poco prima della fine del primo tempo.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15.

*una gara in meno