Esonero Allegri, Pirlo reagisce stizzito: “Ho già i miei problemi”

Nel post partita della sfida contro la Sampdoria, ad Andrea Pirlo è stata posta una domanda anche sull’esonero di Allegri. La risposta non si è fatta attendere

La notizia che nelle ultime ore ha calamitato le maggiori attenzioni mediatiche è stata sicuramente quella legata all’esonero di Max Allegri da parte della Juventus. Preannunciata da tempo, la decisione da parte del club bianconero di sollevare dall’incarico di guida tecnica della “Vecchia Signora” il tecnico livornese ha assunto i crismi dell’ufficialità soltanto nel tardo pomeriggio.

Proprio questa notizia si è ritrovato a dover (non) commentare il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo. Intervenuto ai microfoni di Sky, all’ex allenatore della Juventus è stato chiesto un parere sull’esonero di Allegri. La reazione di Pirlo, reduce dalla sconfitta ai play off contro il Palermo, non si è fatta attendere: “Esonero Allegri? Chiedo scusa, ma non mi sembra il momento di parlare di un’altra squadra dopo la mia sconfitta ai playoff. Ho già i miei problemi i e i miei pensieri, la delusione è grande e vorrei concentrarmi su quello che è successo qui a Palermo, non ad altre cose”.

Pirlo ha dunque commentato in maniera amara l’eliminazione ai play off della sua Sampdoria: “Abbiamo avuto una crescita importante ed è un peccato aver avuto tanti calciatori in prestito. Abbiamo ancora limitazioni sul mercato, servirà tirarsi su le maniche. Se resto? Io ho un contratto che spero di rispettare”.