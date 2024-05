Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 16 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 16 maggio 2024, dei quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il focus della giornata di oggi non poteva che essere sulla finalissima di Coppa Italia giocata e vinta ieri dalla Juventus contro l’Atalanta grazie ad un gol di Dusan Vlahovic in avvio. ‘Juve pazza gioia’ titola la Gazzetta dello Sport che parla anche di Allegri con ‘missione compiuta ma può non bastare’. La rosea inoltre regala spazio anche al Brivido Inter per la restituzione del prestito e al ‘Sorpasso Fonseca’ nella corsa alla panchina del Milan.

È invece ‘Goduria Juve’ per Tuttosport che regala spazio in prima pagina alla sola Coppa Italia con annesso ‘se è addio sarà bellissimo’. Infine il Corriere dello Sport opta per ‘L’Allegrata’ per incensare il trionfo della Juventus, mentre in basso trova dimora anche un titolo su Zirkzee che ‘cosa solo 40 milioni’.

Rassegna stampa, 16 maggio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero tra Spagna e Francia il mirino è inevitabilmente puntato sulle vicende di Real Madrid e Paris Saint Germain.

Su ‘As’ è ‘Medio Madrid’ con una foto di Bellingham e Vinicius che campeggia al centro, mentre in basso trova spazio anche il success0 dell’Atletico contro il Getafe. Su ‘L’Equipe’ la prima pagina è per ‘Barcola en campagne’ dopo il 2-1 di ieri in trasferta dei parigini sul campo del Nizza.