HIGHLIGHTS E PAGELLE FROSINONE-INTER 0-5: Frattesi leader, Di Francesco affonda

Pagelle e tabellino di Frosinone-Inter, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

L’Inter fa festa anche a Frosinone e spazza via i padroni di casa con un perentorio 5-0. Risultato decisamente più ampio di quello che si è visto in campo, specchio di una squadra tremendamente spietata negli ultimi 20 metri e un’altra che invece si è divorata reti a ripetizione ed è incappata pure in un po’ di sfortuna. Allo Stirpe è il festival del gol nerazzurro, anche con tante seconde linee in campo da titolari e altre che ne sono entrate a partita in corso. Per la formazione di Di Francesco è una mazzata tremenda, l’ennesima, che interrompe una striscia di partite senza sconfitta che l’aveva fatta risollevare.

FROSINONE

Cerofolini 5

Lirola 5. Dal 71′ Harroui 5,5

Bonifazi 5

Okoli 5. Dall’82’ Monterisi

Zortea 4,5

Mazzitelli 6. Dal 38′ Gelli 5,5

Brescianini 5,5

Valeri 5,5

Soulé 6

Reinier 5,5. Dal 72′ Kaio Jorge 5,5

Cheddira 5,5. Dall’82’ Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco 5,5

INTER

Sommer 7

Bisseck 7

De Vrij 6,5

Carlos Augusto 6

Darmian 5,5. Dal 46′ Cuadrado 6

Frattesi 7. Dal 64′ Klaassen 6

Asllani 6

Barella 6. Dal 75′ Sensi

Dimarco 6. Dal 72′ Buchanan 6,5

Thuram 6,5

Arnautovic 6. Dal 64′ Lautaro Martinez 6,5

Allenatore: Simone Inzaghi 7

Arbitro: Giua 6

Il tabellino di Frosinone-Inter 0-5

Marcatori: 19′ Frattesi (I), 60′ Arnautovic (I), 77′ Buchanan (I), 80′ Lautaro Martinez (I), 84′ Thuram (I)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (71′ Harroui), Bonifazi, Okoli; Zortea, Mazzitelli (38′ Gelli), Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier (72′ Kaio Jorge); Cheddira.

In panchina: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Seck, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian (46′ Cuadrado), Frattesi (64′ Klaassen), Asllani, Barella, Dimarco (72′ Buchanan); Thuram, Arnautovic (64′ Lautaro Martinez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Sanchez, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Giua. Assistenti: Scatragli – Di Gioia. Quarto ufficiale: Prontera. VAR: Paterna. AVAR: Doveri.