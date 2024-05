“Forza Napoli”: la reazione di Pogba è uno show, Juve ‘tirata’ in ballo

In vacanza a Capri, Paul Pogba è stato protagonista di un verro e proprio siparietto. Ecco cosa è successo

Definire problematica la stagione vissuta da Paul Pogba sarebbe solo un eufemismo. La sentenza legata al caso doping ha scritto anzitempo la parola fine ad un’annata cominciata con bel altri propositi. Per lui e per la Juventus.

Il centrocampista francese, in attesa di conoscere con attenzione quelli che saranno i futuri risvolti relativi alla squalifica per doping, per il quale comunque ha presentato ricorso, si sta intanto rilassando in quel di Capri. Volente o nolente, il “Polpo” sta comunque continuando a calamitare importanti attenzioni mediatiche. Ospite di un noto ristorante campano, Pogba è stato invitato a dire “Forza Napoli”. Dopo aver guardato la telecamera sorridendo, il francese ha chiosato: “No, forza Juve, forza Juve”. Una risposta che, come prevedibile, ha letteralmente infiammato il web. Non sono pochi i messaggio dei tifosi della Juventus che hanno apprezzato il comportamento di Pogba, al quale comunque restano comunque legati per i tanti anni di vittorie vissuti insieme.