Juventus, assalto a Carlos Augusto: proposta una contropartita all’Inter

L’esterno brasiliano potrebbe rinforzare la corsia di sinistra della formazione di Thiago Motta

Ha ancora parecchia strada da fare davanti a sé la nuova Juventus di Thiago Motta. La formazione bianconera, alla prima uscita di questo pre-campionato nella tournée in Germania, ha incassato un duro 3-0 di fronte al Norimberga, squadra che milita nella seconda divisione tedesca. Una prestazione sottotono per i ragazzi allenati dal tecnico italo-brasiliano che hanno anche sbagliato un rigore nella ripresa con Dusan Vlahovic.

Ovviamente quella messa in campo ieri da Thiago Motta è stata una Juventus ancora troppo distante sia per condizione fisica che per concetti di gioco da quella immaginata dall’allenatore. Inoltre, l’organico bianconero non è ancora al completo e attende rinforzi determinanti dal mercato. Un settore che l’ex tecnico del Bologna vorrebbe rinforzare, ad esempio, riguarda quello di sinistra. Per questa ragione sarebbe stato individuato un obiettivo dal campionato italiano che andrebbe a risolvere non pochi problemi ai bianconeri.

Si tratta di Carlos Augusto che, come riferito da un insider bianconero su ‘X’, sarebbe entrato nella lista di gradimento della Juve. L’esterno brasiliano è reduce da un’ottima stagione con l’Inter, dove è stato utilizzato inizialmente come vice Dimarco e successivamente come alternativa a Bastoni da braccetto della difesa a tre. Un vero e proprio jolly per Simone Inzaghi che non vorrebbe privarsene, soprattutto con la consapevolezza di andare a rinforzare una diretta rivale per la corsa scudetto. A far cedere la resistenza nerazzurra, però, potrebbe essere una contropartita di lusso.

Calciomercato Juventus e Inter, idea scambio tra Carlos Augusto e Chiesa

In casa Juventus, infatti, rimane un caso spinoso da risolvere già questa estate. Il club bianconero ha messo sulla lista dei partenti Federico Chiesa, in virtù del rinnovo mancato e del contratto in scadenza tra un anno.

L’esterno bianconero avrebbe aperto alla cessione, ipotesi spinta da settimane dalla società. L‘Inter rientra tra i club che di recente sono stati accostati all’ex attaccante della Fiorentina, da qui la possibilità di inserire lo stesso Chiesa come contropartita all’interno di uno scambio clamoroso con Carlos Augusto. Uno cambio di maglia che avrebbe una sua logica sia dal punto di vista tecnico che tattico, con il bianconero che dovrebbe però riadattarsi al ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi. Un sorta di ritorno al passato per un ruolo che Chiesa conosce benissimo, ma che negli ultimi tempi ha ricoperto in poche occasioni.