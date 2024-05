Altro addio in panchina: annuncio UFFICIALE in conferenza

Le dichiarazioni del tecnico durante la conferenza stampa non lasciano più dubbi: sarà addio al termine della stagione

E’ arrivato l’annuncio ufficiale in conferenza stampa. Tra il tecnico e il club sarà separazione a fine stagione.

Domani sarà dunque l’ultima partita per Thomas Tuchel alla guida del Bayern Monaco, nel match contro l’Hoffenheim. Le sue parole sono state davvero chiare: “Questa è la mia ultima conferenza stampa. I feedback delle ultime settimane sono stati la base per una discussione. Ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo”.

I bavaresi, dunque, saranno chiamati a trovare una nuova guida. Per il mondo degli allenatori questi sono davvero giorni caldissimi: l’annuncio di Tuchel, d’altronde, arriva proprio nelle ore dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juve e della possibile separazione tra Xavi e il Barcellona.

Calciomercato, il punto sulle panchine di Bayern e Barcellona

Due nuovi scossoni europei che potrebbero chiaramente cambiare gli scenari di tanti allenatori. I bavaresi, ad esempio, potrebbero così affondare per De Zerbi, seguito dal Milan e in passato anche dai blaugrana.

Bisognerà dunque capire quali saranno le scelte delle due squadre. Non è da escludere, inoltre, che torni di moda il nome di Antonio Conte, il sogno dei tifosi del Milan e di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, che nelle settimane scorse era stato accostato sia al Barcellona che al Bayern Monaco.