Agnelli sta con Allegri e non è l’unico: “Solo tu ci hai rappresentati”

Allegri esonerato, arrivano i messaggi a sostegno del tecnico livornese: tra questi c’è anche quello di Andrea Agnelli

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Come Ferrara e Ranieri, il tecnico toscano è stato esonerato dal club bianconero. L’unico negli ultimi 50 anni di storia della Vecchia Signora.

Al suo posto, nelle ultime due gare in panchina, ci sarà Paolo Montero, tecnico della formazione primavera. Finisce quindi l’era di Allegri, l’accentratore divisivo. Tanti sono stati i commenti in merito a questa decisione, ma due in particolare fanno parlare di se. Si tratta delle parole di Andrea Agnelli e Adrien Rabiot. L’ex presidente della Juventus ha parlato su X, esprimendo il proprio pensiero, ringraziando il tecnico livornese per quanto fatto in bianconero. “Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…”.

Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula.

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) May 17, 2024

Anche Rabiot si è espresso in maniera piuttosto netta, mostrando vicinanza al suo ormai ex allenatore. “Sarai ricordato come uno degli allenatori più vittoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto mister. In bocca al lupo”. Parole chiare, che fanno capire come entrambi non siano concordi con quella che è stata la decisione presa dalla proprietà di esonerare Allegri prima della fine del campionato. Parole che fanno capire come la situazione in casa Juve sia piuttosto tesa e, alla luce di quanto dichiarato, sembra difficile ipotizzare una riconferma di Rabiot nella prossima stagione. Il contratto del transalpino, pupillo di Allegri e punto fermo, scadrà alla fine della stagione.