Ranieri non fa drammi ma striglia la Roma: “Così non è possibile”

I giallorossi crollano nuovamente in casa del Como e cancellano la terza vittoria di fila e la prima in trasferta: le parole del tecnico testaccino

La Roma cade ancora una volta e di nuovo in trasferta. Dopo le vittorie con Lecce e Braga, i giallorossi falliscono la terza vittoria consecutiva che sarebbe stata anche la prima lontano dall’Olimpico da fine aprile. E invece la striscia negativa resta aperta al cospetto di un Como feroce nel secondo tempo, che cerca e desidera di più i tre punti. E questa è anche la spiegazione di Claudio Ranieri nel postpartita: “Merito del Como che ha avuto più fame e voglia di vincere la partita. Ai miei in panchina dicevo che era cambiata la partita, che era diventata di lotta e sopravvivenza, sulle seconde palle arrivavano prima loro e questo ci ha sorpreso”, ha detto a ‘Dazn’.

L’allenatore della Roma vede anche del positivo: “La squadra mi è piaciuta fino al primo tempo. La prestazione c’è stata, non posso dire che non ce l’abbiano messa tutta ma il Como ha avuto qualcosa in più per vincere. Non abbiamo saputo assecondare e interpretare la partita e la direzione dell’arbitraggio, a volte alcuni erano falli altri no”. Poi su Dovbyk: “Lui è stato prima male, poi influenzato, lasciatelo crescere e vedrete che ci darà buone soddisfazioni. Mi aspettavo di più da chi è entrato? No, l’atteggiamento c’è stato, ma dovevamo capire la battaglia che c’era in corso. In questi casi bisogna lasciare il fioretto e prendere la sciabola per picchiare duro come loro, sempre nell’ambito della correttezza. Loro l’hanno vinta con la voglia, hanno dato il 100%. Noi abbiamo dato il nostro 100% ma non è stato sufficiente”.

Ranieri per questo resta fiducioso: “La risposta di stasera? Positiva con qualche incertezza. Proseguiamo sulla voglia di portare la Roma sempre più in alto”. Anche se diverse cose non sono sicuramente piaciute, come in occasione della rete di Gabrielloni: “Abbiamo lasciato un centrocampista (Pisilli, ndr) contro un attaccante in occasione del gol, una squadra esperta non se lo può permettere. Mi aspettavo qualcosa in più nel secondo tempo. Questa partita ci servirà da lezione“. In conferenza stampa sottolinea poi ulteriormente la differenza di atteggiamento e voglia di vincere in campo tra le due squadre. Si può curare questo aspetto? Ranieri risponde così: “Si cura dicendolo e facendo vedere gli errori commessi. Non è possibile che una squadra come la Roma arrivi seconda sulle prime e seconde palle, non è possibile che su alcune punizioni e calci d’angolo si sia meno concentrati e attenti. Ne avevamo parlato e quando vedi che la tua squadra non reagisce ti dispiace”.