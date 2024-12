Nervi tesi Roma, è una furia in campo: cosa è successo dopo il gol di Nico Paz

Il gesto del portiere giallorosso Svilar che ha perso le staffe al raddoppio dell’argentino e non si è placato neanche dopo il fischio finale

La Roma crolla nuovamente in casa del Como e torna in una situazione di classifica a dir poco allarmente. Al Sinigaglia vince 2-0 la squadra di Fabregas, arrivando a -1 proprio dai giallorossi che ora hanno appena due lunghezze di margine sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. Un secondo tempo che lascia parecchie perplessità, Ranieri lo ha sintetizzato bene con “loro hanno avuto più voglia di vincere”.

In effetti la ripresa ha dimostrato questo, con i padroni di casa che hanno messo in campo un furore agonistico nettamente maggiore rispetto alla Roma, premiati con due gol molto diversi. Sul primo lo stesso allenatore giallorosso ha sottolineato più volte che la squadra ha lasciato Pisilli, un centrocampista, contro un attaccante. E che quindi non ci fosse un difensore a a marcarlo: “Magari se ci fossero stati Lukaku o Vlahovic sarebbe successo diversamente”. Poi sul raddoppio campo spalancato per Gabrielloni, col Como che come al solito è “arrivato prima su prime e seconde palle”, con assist per Nico Paz. Proprio la rete definitiva al 96′ ha fatto letteralmente imbestialire Mile Svilar, che è stato nonostante tutto il migliore in campo per la Roma. Il portiere belga ha parato il parabile, ma non è bastato. E al gol dell’argentino è ‘esploso’.

L’ennesima ingenuità tattica e cattivi posizionamento della Roma ha portato al raddoppio firmato Nico Paz con Gabrielloni che è stato altruista dopo aver sbloccato il match una ventina di minuti prima. Gli attaccanti del Como sono andati a campo spalancato, generando la rabbia proprio di Svilar che appena il pallone ha varcato la linea di porta ha cominciato a inveire verso i propri compagni. Uno sfogo – racconta ‘Il Romanista’ – che è andato avanti per diversi secondi, anzi minuti. Perché le urla sono proseguite anche al triplice fischio dell’arbitro Rapuano, così come il disappunto. L’ex Benfica è andato poi a ringraziare i tifosi giallorossi presenti al Sinigaglia (la vendita era vietata solo ai residenti nel Lazio) prima di rientrare rapidamente negli spogliatoi. Anche i tentativi del vice Ryan di calmarlo e consolarlo sono stati totalmente inutili, con Svilar che non ne voleva sapere proprio. Un sintomo di quanto fosse pesante questo risultato, visto che il classe ’99 – che sta trattando il rinnovo con la Roma – non si era mai fatto vedere in questo modo.