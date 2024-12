Vlahovic messo all’angolo: “Non puoi reagire”

Dusan Vlahovic ha ritrovato il gol in campionato dopo una lunga astinenza ma la partita contro il Venezia ha riservato un epilogo poco felice. Cresce la coda di polemiche

Si è fermata ancora la Juventus che ieri sera allo Stadium non è andata oltre un pari, peraltro agguantato alla fine, contro il Venezia fanalino di coda. Troppo poco per i bianconeri che continuano a rinviare l’appuntamento con la vittoria in un campionato che in ottica scudetto si fa sempre più complicato.

La crescita della squadra di Thiago Motta sembra in una fase di stallo ed anche i singoli da tempo risentono di una situazione che non sta portando i frutti sperati. Spesso criticato ieri è tornato al gol in Serie A Dusan Vlahovic con un calcio di rigore che ha permesso alla Juve di acciuffare il pareggio proprio ad un soffio dalla prima sconfitta stagionale in campionato.

Consolazione comunque molto magra per i bianconeri e per lo stesso centravanti serbo, finito poi in un mare di ulteriori polemiche proprio in coda alla gara contro il Venezia.

La durissima contestazione della tifoseria bianconera non ha risparmiato nessuno, con la squadra che capitanata da Danilo si è quindi avvicinata ai tifosi proprio per ‘scusarsi’ del momento particolare. Una situazione tesa che ha poi portato ad una reazione decisa da parte dello stesso Vlahovic.

Juventus, caos Vlahovic dopo la gara col Venezia: “Non può reagire così”

Nella ricostruzione di Calciomercato.it un ultrà bianconero avrebbe minacciato e insultato lo stesso Vlahovic dando di fatto una spiegazione alla reazione forte del calciatore.

Al netto di quanto accaduto oggi il serbo ha provato a gettare acqua sul fuoco per spegnere la polemica con un messaggio su Instagram: “Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia – ha scritto il numero 9 della Juve in una storia pubblicata sul suo profilo -. Vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente”.

Nonostante questo chiarimento via social a dire la sua sulla reazione di Vlahovic ci ha pensato l’ex attaccante Paolo Di Canio che a ‘Sky’ ha evidenziato: “Anche se sei umano non puoi reagire. Per quanto riguarda esultanze e reazioni sono l’ultimo a poter parlare ma bisogna anche capire il momento”.