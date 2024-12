Jimenez e Liberali accendono il Milan e Fonseca si scalda: ecco cosa è successo

Il Diavolo reclama per due calci di rigore non concessi nella prima metà del primo tempo: San Siro si infiamma e l’arbitro finisce nel mirino

Manca solo il gol nei primi 25 minuti di gioco di San Siro, in cui il Milan sta mostrando un buon calcio contro il Genoa. Protagonisti della serata fin da subito sono stati i giovani Alex Jimenez e Mattia Liberali.

Il giovane trequartista dopo un paio di palloni sbagliati ha iniziato a fare la differenza con delle giocate da vero trequartista. In una di queste il numero 30 rossonero è caduto in area, facendo reclamare da tutto San Siro un calcio di rigore. Il contatto è evidente, ma Marco Guida non lo giudica falloso. Passano pochi secondi e il Diavolo reclama per un altro penalty, stavolta per un presunto fallo ai danni di Rafa Leao. Il Milan è in palla e qualche istante dopo Jimenez con una bella azione si guadagna una punizione dal limite dell’area.Torna così protagonista Paulo Fonseca, che evidentemente non digerisce le scelte del fischietto di Torre Annunziato, mostrando tutta la sua rabbia.

Milan-Genoa, i giovani rispondono presente

Come detto, la risposta dei giovani Alex Jimenez e Mattia Liberali è stata più che positiva nel corso del primo tempo.

Il Milan, dopo gli sfoghi di Paulo Fonseca dei giorni scorsi, che hanno fatto tanto discutere per un’intera settimana, è sceso in campo con l’atteggiamento e il piglio giusto, anche se il gol non è ancora arrivato. Il tecnico dovrebbe dunque essere soddisfatto della prova dei suoi uomini, ma la controprova l’avremo in conferenza stampa, quando analizzerà la partita insieme ai giornalisti. Anche i possibili cambi all’intervallo potrebbero darci altre indicazioni in merito.