Scelta fatta: Conte per scippare lo Scudetto all’Inter

Il tecnico salentino ha sconfitto la concorrenza di Allegri, Sarri e Xavi

Conte non ha vinto, ma stravinto. La scelta è stata fatta: a lui la panchina, a lui il compito di strappare lo Scudetto dal petto dell’Inter.

Il tecnico salentino, in trattativa col Napoli, ha letteramente trionfato nel sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri follower avevamo chiesto a quale allenatore “vi affidereste il prossimo anno per scippare lo scudetto all’Inter?”. Percentuali bulgare per Conte: il 56,8% dei voti.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🔥Non solo #Allegri, il #Barcellona è pronto ad esonerare #Xavi e a mettere sulla piazza un altro allenatore importante.

🤔A chi vi affidereste il prossimo anno per scippare lo scudetto all’Interâť“ — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 17, 2024

Staccati, anzi staccatissimi tutti gli altri. Da Allegri, fresco di esonero dalla Juventus, a Sarri fino a Xavi, ultimo col restante 10,2%.

Conte ha voglia di tornare ad allenare dopo l’anno sabbatico. E chissĂ che la sua prossima tappa non possa essere proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale per la panchina azzurra valuta concretamente anche il nome di Gasperini, con Pioli e Italiano a rappresentare le piste alternative. Il patron dei partenopei dovrebbe sciogliere le riserve entro le prossime due settimane.