La Juve chiude per l’allenatore della prossima stagione: “C’è l’accordo”

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY, il giornalista ha fatto chiarezza sulle prossime mosse della Juventus. Situazione panchina in risalto

Finito ufficialmente l’Allegri bis, alla Juventus si sta per schiudere definitivamente una nuova era. Una volta terminato il breve intermezzo di Montero, i bianconeri ufficializzeranno l’allenatore della prossima stagione che, con ogni probabilità, sembra già avere un identikit ben preciso.

Come rivelato in tempi non sospetti da calciomercato.it, è Thiago Motta il solo vero nome per il quale Giuntoli abbia lavorato. Non è un caso, del resto, che nelle ultime settimane siano stati accostati con sempre più frequenza alla “Vecchia Signora” calciatori come Calafiori e Zirkzee, che proprio Motta ha contribuito a valorizzare. Dopo i contatti esplorativi partiti già mesi fa, le parti hanno già raggiunto un accordo di massima: salvo clamorosi dietrofront, infatti, sarà proprio Thiago Motta a raccogliere l’eredità di Allegri, aprendo un nuovo ciclo.

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch, il giornalista Alberto Ghiacci del ‘Corriere dello Sport’ si è espresso in questi termini: “La trattativa per Thiago Motta è fatta. Si aspetta la partita di lunedì contro il Bologna o forse l’ultima partita di campionato. C’è l’accordo con la Juventus“.