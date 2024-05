Calzona non replica a De Laurentiis: “Non commento, sono problemi suoi”

Le parole del tecnico del Napoli dopo la partita pareggiata contro la Fiorentina

Un punto e parecchio rammarico, quello espresso da Francesco Calzona in occasione della partita pareggiata dal Napoli sul campo della Fiorentina. Il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ soffermandosi non solo sulla gara, ma anche su una vicenda che riguarda De Laurentiis e Kvaratskhelia.

Rammarichi – “Oggi no. La squadra ha fatto una grande prestazione, giocavamo contro la Fiorentina, una squadra importante. Dopo il pari ci siamo disuniti per dieci minuti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro. Non abbiamo vinto, il nostro problema è che siamo condannati a vincere, questo non ci aiuta. Andiamo avanti”.

Partita – “Abbiamo preso due gol uno da punizione e uno da disimpegno errato perché non abbiam dato soluzioni a Mazzocchi. La Fiorentina ha avuto tre occasioni. Nel primo tempo ho detto alla squadra che ci siamo abbassati un po’ troppo. Non era possibile fare una prestazione simile e trovarsi sotto di un gol all’intervallo. Abbiamo questi limiti. Talvolta prendiamo gol ad inizio partita o a tempo scaduto. Abbiamo limiti, ma la squadra è stata ordinata, alta per gran parte della partita, sono soddisfatto della prestazione. Il risultato viene solo facendo prestazioni di livello”.

Cosa tenere per il prossimo anno – “A questo deve pensare la società. Dovrà parlarne il presidente. La società saprà cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e tornare alle posizioni che le competono”.

Kvaratskhelia – “Non lo scopro io. Sono giocatori che hanno qualità sopra la media, ma deve crescere. A questi livelli va fatta una fase difensiva feroce come quando hai la palla. Ha margini di miglioramento, è quasi un campione. Quello che ha detto De Laurentiis su di lui? (“Se dovesse andare via ce ne faremo una ragione” ndr) Non lo commento, sono problemi suoi”.