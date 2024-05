Juve, esonero con rebus: ecco cosa sta succedendo

La Juventus esonera Allegri, ma c’è un rebus: ecco che cosa sta succedendo in casa bianconera

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’addio del tecnico livornese e ha deciso di affidare a Paolo Montero la panchina per le ultime due gare di campionato.

L’esonero però sembra soltanto essere il primo passo. Adesso infatti la Juventus potrebbe decidere di muoversi con un licenziamento per giusta causa. Il comunicato bianconero è stato molto duro e ha parlato di “Comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.

Parole forti, che hanno portato il club bianconero a presentare una contestazione disciplinare, il primo passo verso il licenziamento. Gli avvocati di Allegri avranno ora cinque giorni per presentare le deduzioni difensive, poi ci si muoverà di conseguenza. Si va dalla sanzione pecuniaria fino alla risoluzione del contratto. Quest’ultima opzione permetterebbe al club di risparmiare a bilancio un intero anno di contratto. Per quanto riguarda il discorso tempistiche, non essendoci un accordo collettivo, tutto dipenderà dal contratto dell’allenatore bianconero. Gli esperti del settore riferiscono che per casi simili sono serviti all’incirca dieci giorni. Per il momento non si esclude nessuna possibilità, neanche che alla fine le parti si accordino per evitare un lungo e doloroso contenzioso.