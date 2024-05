Napoli, tempo scaduto per Calzona: “Dimissioni”

Fiorentina-Napoli, la sentenza è già arrivata. Così cambia tutto: ecco cosa è successo

Primo tempo a targhe alterne al “Franchi” di Firenze tra Fiorentina e Napoli. Dopo essere passata in vantaggio grazie al sigillo di Rrahmani, la compagine di Calzona ha subito il prepotente ritorno della Fiorentina. Una volta agguantato il pareggio con Biraghi, i Viola si sono portanti in vantaggio grazie a Nzola, abile a far breccia nella non perfetta retroguardia azzurra e completare la rimonta dei gigliati in un primo tempo frizzante.

Come spesso succede in questo genere di situazioni, è stato il tecnico del Napoli a finire immediatamente nel mirino della critica. Non sono pochi, infatti, i tifosi azzurri che hanno esternato tutto il proprio malcontento per la prestazione scialba dei loro beniamini, arrivando ad invocare l’esonero immediato di Calzona. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Dovete andare a lavorare sul serio…tutti voi! Scandalosi. #calzona dimettiti anche se ne manca solo 1 — Grace (@GraziaDePrisco) May 17, 2024

Se fossi Calzona per l’ultima partita con il Lecce manderei tutta la squadra titolare in vacanza e schiererei la primavera…. #FiorentinaNapoli — Carlos Andrés Hdez y Talancón (@candres82) May 17, 2024

Lindstrom, Raspadori e Ngonge per Anguissa, Kvara (altrimenti oggi lo buttano fuori) e Politano. Calzona aspetta il 4 a 1 però.#FiorentinaNapoli — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) May 17, 2024

Non posso crederci.

Grazie Anguissa e grazie a Calzona che non lo toglie.#FiorentinaNapoli#ForzaNapoliSempre — Uchetto (@uchetto) May 17, 2024

Ngonge vale mille volte Politano ma il fenomeno Calzona lo tiene in panchina. Politano è un’altro che va ceduto o relegato in panchina per tutto l’anno calcistico che verrà. — Diego delirio azzurro … (@Diegonapoli1985) May 17, 2024