PAGELLE E TABELLINO MILAN-CAGLIARI 5-1: Leao cambia la partita, Musah inadatto

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Cagliari, match delle ore 20.45, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Ecco i voti:

MILAN

Sportiello 7

Kalulu 6,5

Gabbia 6 – Dal 45′ Tomori 5,5

Thiaw 6

Florenzi 6 – Dal 68′ Hernandez 6,5

FLOP Musah 4,5 – Tanta corsa e nient’altro. Il centrocampista americano macina km per l’intera partita. E’ instancabile, ma manca di qualità nei momenti chiave. E’ un fantastico atleta, ma il calcio è un’altra cosa. Andrebbe dunque educato per diventare un giocatore davvero utile al Diavolo. Il voto poi si abbassa inesorabilmente dopo il gol del Cagliari essendo lui a perdersi Nandez.

Bennacer 7,5 – Dall’84’ Pobega s.v.

Reijnders 7,5

Chukwueze 5 – Dal 45′ TOP Leao 7,5 – Il suo ingresso in campo cambia la partita, accendendo San Siro ed è questa la vittoria più grande. Il portoghese è protagonista del match fin da subito: è sfortunato nel colpire la traversa in scivolata, ma poi sale in cattedra con un assist fantastico per Christian Pulisic. Poi si mette in proprio, sfruttando la sua velocità, con il quarto gol, che fa esplodere il suo stadio.

Giroud 5 – Dal 45′ Okafor 6,5

Pulisic 7,5

All. Pioli 7

CAGLIARI

Scuffet 5,5

Zappa 6

Mina 5 – Dall’88’ Wieteska

Dossena 4 – Dal 75’ Azzi s.v.

Obert 4,5

Nández 6,5 – Dal 75’ Lapadula s.v.

Sulemana 5

Deiola 5 – Dal 76’ Oristano s.v.

Prati 5

Luvumbo 5,5

Shomurodov 5 -Dall’82’ Mutandwa s.v.

All. Ranieri 5

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 5-1

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri.

GOL: 36′ Bennacer (M), 58’e 87′ Pulisic (M), 64′ Nandez (C), 74′ Reijnders (M), 82′ Leao

AMMONITI: 28′ Bennacer (M), 33′ Gabbia (M), 68′ Mina (C),

ESPULSI:

Arbitro: Sozza di Seregno