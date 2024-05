Di Lorenzo insultato dai tifosi: UFFICIALE, salta Fiorentina-Napoli

Comunicato del club azzurro in cui si annuncia il forfait del capitano azzurro per il match di stasera al ‘Franchi’ valevole per la 37esima giornata di Serie A

È sempre teso il clima attorno al Napoli. A farne le spese pure il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo, sul piano delle prestazioni uno però dei peggiori di questa disastrosa annata degli azzurri. Su X sta girando il video in cui si sentono alcuni ‘tifosi’ insultare Di Lorenzo all’uscita dell’hotel che ha ospitato Kvaratskhelia e compagni stasera impegnati in casa della Fiorentina.

Come comunica in via ufficiale il club, proprio Di Lorenzo non prenderà parte alla gara del ‘Franchi’ a causa di “una gastroenterite acuta” accusata nel primo pomeriggio.