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Allegri gli preferisce Lukaku: c’è la pista giallorossa per Vlahovic | CM

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Il centravanti serbo non ha trovato l’accordo con la Juve: dal primo luglio sarà uno degli svincolati di lusso sul mercato

Dopo cinque anni si è concluso il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Un rapporto tra alti e molti bassi, con il centravanti serbo che chiude la sua avventura sotto la Mole con 68 reti complessive e soltanto la Coppa Italia in bacheca.

Vlahovic, le ultime sul futuro
Vlahovic a caccia di una nuova squadra (Ansa) – Calciomercato.it

L’ormai ex numero nove e la Juve non hanno trovato l’accordo sulle cifre del rinnovo, con Spalletti che spingeva per la permanenza del giocatore alla Continassa. Le richieste di Vlahovic erano però troppo onerose rispetto all’offerta dei bianconeri, che mettevano sul piatto una base fissa tra i 5 e i 6 milioni di euro più bonus.

L’entourage del centravanti puntava invece a un ingaggio da 8 milioni netti a stagione ed essere il più pagato della rosa davanti anche a Yildiz.

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A queste condizioni non c’è stata l’apertura della Juventus al prolungamento di contratto, con Vlahovic che quindi il prossimo 30 giugno si svincolerà a parametro zero. Considerando le onerose richieste, difficilmente il serbo continuerà a giocare in Italia. 

Vlahovic lascia la Juventus
Dusan Vlahovic, addio alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Sia il Milan che il Napoli non possono permettersi un ingaggio così alto, con gli agenti del giocatore che chiedono anche un bonus alla firma vicino ai 20 milioni di euro. L’estimatore Allegri, in arrivo sulla panchina azzurra per il post-Conte, valuterebbe inoltre la conferma di Lukaku dopo il riscatto di Hojlund nel reparto offensivo. La preferenza di Vlahovic – come appreso da Calciomercato.it – rimane l’approdo nella Liga, dove però Barcellona e Atletico Madrid non sono andati finora oltre a dei semplici sondaggi. Così come il Bayern Monaco, a caccia di un vice Kane.

Da tenere d’occhio per Vlahovic le ‘facoltose’ piste arabe e turche, con il Galatasaray che potrebbe fiondarsi sull’attaccante dopo l’addio di Icardi e le incertezze legate al futuro di Osimehn. 

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