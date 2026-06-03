Juventus, fumata nera e addio Vlahovic: ecco il sostituto | CM

Dopo cinque stagioni e 68 reti si divideranno le strade della Juve e del bomber serbo: niente accordo sul rinnovo di contratto

Era la giornata dal dentro o fuori alla Continassa e così è stata. L’incontro in mattinata con Dusan Vlahovic c’è stato e non ha dato la fumata bianca per la conferma del centravanti serbo alla Juventus.

Sarà infatti addio tra la ‘Vecchia Signora’ e il numero nove, con le parti che non hanno trovato l’accordo sul rinnovo e l’ingaggio del giocatore come appreso da Calciomercato.it. Vlahovic, assistito dal papà e da alcuni intermediari, chiedeva uno stipendio intorno agli 8 milioni di euro e quindi superiore anche a Yildiz dopo il rinnovo nei mesi scorsi del fantasista turco.

Mentre la Juve è sempre rimasta sulle sue posizioni negli ultimi mesi e già a marzo aveva messo sul piatto un prolungamento triennale (biennale con opzione) da 5-6 milioni netti più bonus.

Calciomercato Juve, niente rinnovo per Vlahovic: c’è Kolo Muani per Spalletti

Posizioni quindi lontane, con la dirigenza della Continassa e l’entourage di Vlahovic che si erano dati appuntamento a fine stagione per prendere una decisione definitiva sul futuro del centravanti.

Alla fine niente accordo, con la scelta da entrambe le parti di separarsi dopo cinque stagioni e 68 reti complessive (10 nell’ultimo anno). Per Vlahovic adesso potrebbero aprirsi delle opportunità all’estero, anche se per il momento non ha ricevuto proposte concrete nonostante i sondaggi di Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco.

Mentre la Juventus – al netto del futuro di David – dovrà reperire adesso sul mercato due centravanti per accontentare Spalletti, con il tecnico che premeva per la conferma di Vlahovic. In pole per un possibile ritorno c’è Kolo Muani, nella lista dei bianconeri al momento restano anche i profili di Sorloth, Gonzalo Garcia e Castro.