Gatti torna nei radar di Allegri: la Juve pensa allo scambio col Napoli | CM

Il nuovo allenatore dei partenopei a caccia di un difensore: torna di moda il giocatore della ‘Vecchia Signora’

Tegola per il Napoli, che per diverse settimane dovrà rinunciare per infortunio a Buongiorno. Il difensore ex Torino salterà il ritiro estivo e non sarà pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per l’inizio della stagione.

Il nuovo allenatore testerà Rafa Marin, intanto il Ds Manna ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un centrale per la retroguardia partenopea. Un nome che resta sempre in orbita Napoli è quello di Federico Gatti, che Allegri avrebbe rivoluto con sé anche nell’esperienza al Milan.

Anguissa per Gatti? Ipotesi scambio tra Napoli e Juventus

Il difensore italiano è una riserva alla Juventus ed è tra i cedibili sul mercato per il tecnico bianconero Spalletti. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ lo valuta intorno ai 25 milioni di euro, cifra però ritenuta eccessiva dal Napoli così come il prezzo di Bremer (che i bianconeri cederebbero per 45-50 milioni).

La Juve vorrebbe monetizzare da un’eventuale cessione di Gatti, altrimenti potrebbe prendere in considerazione un inserimento nell’operazione di Zambo Anguissa. Il camerunense è un profilo molto stimato da Spalletti, a caccia di un profilo di peso ed esperienza per rinforzare il centrocampo bianconero come appreso da Calciomercato.it.

Anguissa per Allegri non è indispensabile e inoltre, senza rinnovo di contratto, tra un anno si libererebbe a parametro zero visto che è in scadenza nel giugno 2027.