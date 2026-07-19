Annuncio Rabiot, ora non ci sono più dubbi: dove giocherà

Aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista francese che potrà finalmente godersi un po’ di meritato relax.

Si chiude il Mondiale della Francia, che si è arresa nella finale per il terzo posto all’Inghilterra col punteggio di 4-6. Dopo una stagione davvero intensa prima con la casacca del Milan e poi con quella dei Blues, arriva finalmente un po’ di meritato relax per Adrien Rabiot.

Il centrocampista di Saint-Maurice, che di recente è stato accostato al Napoli di Max Allegri, ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Dazn’: “Futuro al Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo. L’unico obiettivo ora è quello di stare tranquilli durante il Mondiale e di non essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente“.

I tifosi rossoneri, dunque, possono stare tranquilli: il Milan potrà contare su Adrien Rabiot anche nel corso della prossima stagione.