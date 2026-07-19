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Doppio addio inglese al Milan: Tomori e Loftus-Cheek nel mirino del Coventry

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Frank Lampard guarda in casa Milan per rinforzare la rosa del suo Coventry, tornato in Premier League. Nel mirino dell’ex giocatore del Chelsea ci sarebbero sia Fikayo Tomori che Loftus-Cheek, calciatori che conosce bene grazie al loro passato in Blues.

Fikayo Tomori
Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan è pronto a salutare i due inglesi che hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027, motivo per il quale i rossoneri vorrebbero provare a chiudere le loro cessioni per monetizzare dagli addii.

Un doppio affare che permetterebbe al Milan di fare cassa e finanziare i colpi già chiusi in anticipo come Gonçalo Ramos e Mario Gila e cercare altri rinforzi da portare a disposizione di Amorim.

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