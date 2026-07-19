Doppio addio inglese al Milan: Tomori e Loftus-Cheek nel mirino del Coventry

Frank Lampard guarda in casa Milan per rinforzare la rosa del suo Coventry, tornato in Premier League. Nel mirino dell’ex giocatore del Chelsea ci sarebbero sia Fikayo Tomori che Loftus-Cheek, calciatori che conosce bene grazie al loro passato in Blues.
Il Milan è pronto a salutare i due inglesi che hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027, motivo per il quale i rossoneri vorrebbero provare a chiudere le loro cessioni per monetizzare dagli addii.
Un doppio affare che permetterebbe al Milan di fare cassa e finanziare i colpi già chiusi in anticipo come Gonçalo Ramos e Mario Gila e cercare altri rinforzi da portare a disposizione di Amorim.