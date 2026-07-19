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Juve, anche Cabal sul piede di partenza: la destinazione

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a sfoltire la rosa: ecco le ultimissime sul difensore colombiano. 

Nell’estate del 2024 si trasferiva dall’Hellas Verona alla Juventus per 11 milioni di euro più 2 di bonus, ma dopo pochi mesi rimediava la rottura del crociato del ginocchio sinistro che ne ha compromesso poi la stagione e l’esperienza in bianconero. Ora Juan David Cabal appare ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti e potrebbe partire.

I calciatori della Juventus – Calciomercato.it (Ansa Foto)

Il 25enne originario di Cali vanta diversi estimatori in giro per l’Europa ma al momento – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – la pista più concreta sarebbe quella che porta in Turchia, più precisamente al Besiktas di Vincenzo Italiano.

La dirigenza della Juve non si opporrebbe alla cessione del calciatore e anzi punta a incassare una cifra giusta, da rinvestire poi in entrata: bianconeri, dunque, letteralmente scatenati sia in entrata che in uscita.

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