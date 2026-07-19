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Milan, idea Hojbjerg a centrocampo: si può fare

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I rossoneri sono sempre molto attivi sul mercato: ecco le ultime dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila. 

Prima un nuovo centravanti come Gonçalo Ramos, poi il centrale difensivo come Mario Gila e adesso si lavora per rinforzare anche il centrocampo. Il Milan è, senza ombra di dubbio, tra le squadre più attive della Serie A in questa prima parte di calciomercato estivo e non vuole di certo fermarsi qui.

Ruben Amorim
Amorim – calciomercato.it (foto Ansa)

L’ultima idea della società rossonera – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – sarebbe Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese: nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, il calciatore sembra sempre più vicino all’addio e il Milan vorrebbe approfittarne per portarlo subito in Italia.

Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi nel corso dei prossimi giorni: noi – come sempre – vi terremo aggiornati su questa ed altre vicende di mercato.

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