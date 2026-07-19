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Il Milan l’ha scaricato, lo vuole la Juve: 29,5 milioni

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I bianconeri hanno spinto il piede sull’acceleratore in sede di calciomercato

Dopo aver soffiato Zeki Celik alla Roma praticamente sulla scaletta dell’aereo, la Juventus vuole imprimere un’accelerazione definitiva sul calciomercato nei prossimi giorni. I ruoli da rinforzare, d’altronde, sono molti e dopo una stagione deludente culminata con la mancata qualificazione alla Champions League, Luciano Spalletti spera di ricevere le giuste risorse dalla coppia Carnevali-Massara.

Luciano Spalletti sorride beffardo
Il Milan l’ha scaricato, lo vuole la Juve: 29,5 milioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Molto dipenderà anche dalle cessioni, con Bremer, Cambiaso, Gatti, Koopmeiners, Perin e Thuram nella lista dei calciatori vendibili per fare spazio ai nuovi acquisti. Chi invece non avrà bisogno di una partenza per arrivare a Torino è il nuovo centravanti, visto che i bianconeri hanno salutato lo svincolato Dusan Vlahovic.

Detto che i nomi caldi restano Muani, Pellegrino Sorloth, nelle ultime ore sembra essere tornato d’attualità un vecchio obiettivo bianconero: Jean-Philippe Mateta. Sedotto e abbandonato a gennaio dal Milan per alcuni problemi al ginocchio (presunti?), l’attaccante francese è pronto a lasciare il Crystal Palace con qualche mese di ritardo.

Secondo Rudy Galetti, il club londinese ha già dato il via libera ad una cessione sulla base di 25 milioni di sterline, circa 29,5 milioni di euro. Oltre ai bianconeri, anche Atletico Madrid Manchester United sono molto interessati al calciatore.

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