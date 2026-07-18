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Raphael Guerreiro nel mirino del Milan, i rossoneri pensano al colpo a zero

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Raphael Guerreiro è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con l’esterno sinistro che potrebbe arrivare per portare a disposizione di Amorim un calciatore in grado di innalzare la qualità e l’esperienza internazionale.

Raphael Guerreiro
Il Milan è pronto a chiudere un colpo a zero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Connazionale del tecnico del Milan, Guerreiro è rimasto senza contratto dopo la fine della sua avventura al Bayern Monaco ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Classe 1993, l’esterno potrebbe arrivare per prendere il posto di Pervis Estupinan, pronto a tornare in Inghilterra, precisamente all’Aston Villa.

Guerreiro andrebbe a giocarsi il posto con il giovane Bartesaghi sulla fascia sinistra. In Germania si dicono sicuri dell’arrivo dell’esterno a Milano, sponda rossonera, con il Milan pronto a rinforzare ulteriormente la propria rosa.

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