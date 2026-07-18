Musah nel mirino della Lazio, lo statunitense può partire in prestito | CM

Yunus Musah sembra essere in uscita dal Milan con il centrocampista statunitense che non rientra nei piani di Ruben Amorim e che piace alla Lazio di Gennaro Gattuso.
La Lazio, dovendo chiudere il mercato estivo a saldo zero, sta cercando di chiudere operazioni in prestito per non gravare troppo sul proprio bilancio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una delle ultime idee è quella relativa all’acquisto di Musah in prestito dal Milan.
I rossoneri, dopo aver visto tornare in rosa lo statunitense dal prestito all’Atalanta, sarebbero disposti a cedere il giocatore in prestito oneroso a circa 2 milioni, con un diritto di riscatto da fissare attorno ai 18 milioni di euro che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione in Europa dei biancocelesti.