Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Atalanta, ufficiale la firma di un big: Sarri può esultare

Foto dell'autore

Splendida notizia per il tecnico e i tifosi nerazzurri: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Zingonia. 

Era tutto fatto per il suo trasferimento al Manchester United, ma alla fine l’affare con l’Atalanta è saltato dopo le visite mediche a cui si è sottoposto Ederson. E adesso il centrocampista brasiliano classe ’99 ha rinnovato il proprio contratto proprio con il club nerazzurro.

Ederson sconsolato
Ederson (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso sui canali dell’Atalanta: “Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico. Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol. È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra”.

7820

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU