Va subito KO all’esordio con la Juve: le condizioni di Ekhator | CM

Infortunio nel primo tempo del test amichevole contro il Basilea per il nuovo acquisto bianconero: gli aggiornamenti

Subito un infortunio per la Juventus nella prima uscita della stagione. Nel primo tempo dell’amichevole in casa del Basilea si è fermato infatti Jeff Ekhator per un guaio fisico.

Come raccolto da Calciomercato.it, il nuovo acquisto bianconero ha accusato un problema muscolare alla coscia. Le condizioni del giovane attaccante ex Genoa saranno rivalutate domani al ritorno dalla trasferta svizzera.

Juventus, infortunio per Ekhator contro il Basilea: gli aggiornamenti

È durata solo 28 minuti la partita di Ekhator, che dopo un contrasto di gioco è rimasto a terra chiedendo l’aiuto dei medici della Juve.

Il baby classe 2006 è stato costretto al cambio, con Spalletti che ha preferito non correre ulteriori rischi e toglierlo dal campo anche a scopo precauzionale. Ekhator, uscito un po’ nervoso dal terreno di gioco, è stato sostituito da Openda sul parziale ancora fermo sullo 0-0.

Un esordio non proprio fortunato in maglia bianconera per l’attaccante dell’Under 21 italiana, acquistato nelle scorse settimane dal Genoa per 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus.