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Juve, con l’arrivo di Celik può cambiare il futuro di Kalulu: i dettagli

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Il difensore francese potrebbe salutare i bianconeri in caso di offerta importante: ecco cosa sta succedendo.

Colpaccio improvviso della Juve, che si è assicurata in pochissime ore il cartellino di Celik (in scadenza con la Roma). Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: “Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità“.

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Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it

L’arrivo a Torino di Celik – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – rischia di stravolgere il futuro di Pierre Kalulu. L’ex Milan è un titolare fisso della squadra di Spalletti e la società crede tantissimo in lui, ma a questo punto potrebbe fare le valigie in caso di offerta irrinunciabile.

Celik alla Roma è stato impiegato sia come braccetto nella difesa a tre che come laterale di centrocampo, gli stessi ruoli in cui si è messo in mostra l’anno scorso Kaluku: a questo punto, dunque, la Juve potrebbe prendere in considerazione un’eventuale cessione del francese. Come andrà a finire?

 

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