Roma, UFFICIALE il rinnovo di Mancini: niente Inter

Il difensore giallorosso ha firmato il nuovo contratto con la squadra giallorossa

Gianluca Mancini resta alla Roma. Sondato anche dall’Inter nelle scorse settimane, il numero 23 giallorosso ha deciso di legarsi ancora di più alla squadra capitolina, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2029.

Si è così conclusa una trattativa iniziata addirittura lo scorso inverno, grazie ad un’intesa trovata a circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Ecco il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029.Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!”.