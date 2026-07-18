Roma, due nomi per il dopo Celik: le ultimissime

Aggiornamenti importanti nella capitale dopo il trasferimento del laterale turco alla Juventus, ecco la situazione.

Fulmine a ciel sereno in casa Roma. Sembrava ormai tutto fatto per il rinnovo di Celik e, invece, alla fine il blitz di Carnevali e Massara ha convinto il calciatore turco a dire addio alla capitale e a trasferirsi alla Juventus. Un colpaccio a parametro zero da parte dei bianconeri, che ora obbliga la Roma a rituffarsi sul mercato a caccia di un nuovo laterale destro.

Ma chi prenderà il posto di Celik? Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, gli obiettivi della Roma sarebbero principalmente due: il primo è Nahuel Molina, classe ’98 all’Atletico Madrid che conosce molto bene la Serie A dove ha indossato la casacca dell’Udinese dal 2020 al 2022.

L’altro nome, invece, è quello di Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodô, che ha un contratto in scadenza con la Fiorentina il 30 giugno 2027 e che appare sempre più vicino all’addio. Chi la spunterà alla fine?