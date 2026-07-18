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Difensore cercasi: il Monza pesca da Juventus e Milan | CM

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I brianzoli salutano Ravanelli e cercano un tassello per il reparto arretrato di Juric: la lista degli obiettivi

Nuova cessione per il Monza. Il club brianzolo saluta un altro protagonista della promozione in Serie A dopo Hernani e Azzi.

Monza, Juric visita Monzello
Juric, allenatore del Monza (Foto AC Monza) – Calciomercato.it

Il 29enne difensore ha già sostenuto le visite mediche con la Sampdoria e raggiunto il ritiro dei blucerchiati a Ponte di Legno. Ravanelli resterà quindi in Serie B e sbarca a titolo definitivo alla corte di Corradi. 

Il Monza adesso è a caccia di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato di Juric, che la scorsa settimana ha visto l’arrivo in prestito dalla Fiorentina del giovane Kouadio.

Rugani e Terracciano nella lista del Monza per la difesa

La dirigenza biancorossa aveva avuto dei contatti con Acerbi, svincolato dall’Inter, ma l’ingaggio dell’esperto difensore complica un eventuale trasferimento in Brianza. 

Monza, obiettivo Rugani
Daniele Rugani nel mirino del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Un altro profilo di esperienza finito nei radar del Monza è Daniele Rugani come raccolto da Calciomercato.it. Il 31enne centrale è nuovamente in uscita dalla Juventus dopo il mancato riscatto della Fiorentina e ha una valutazione di circa 2 milioni di euro.

I brianzoli stanno vagliando comunque diverse piste per il settore difensivo e nella lista del duo Baldissoni-Vallone figurano anche Terracciano (il Milan cerca una sistemazione per l’ex Cremonese) e Tonoli del Modena. 

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