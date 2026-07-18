Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Perisic idea low cost per l’Inter, arriva il rinforzo per le fasce

Foto dell'autore

L’Inter è a caccia di rinforzi per la fascia destra con i nerazzurri che sono al lavoro per cercare dei calciatori che possano sistemare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Grafica Inter Chivu Perisic
Inter, possibile ritorno per Perisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Se Spence appare il nome più caldo al momento per mettere a disposizione del tecnico rumeno un giocatore ottimo anche in ottica futura, dall’altra c’è quello di Ivan Perisic che potrebbe tornare alla Pinetina indipendentemente da quello che sarà il destino del giocatore del Tottenham.

Perisic, ora in forza al PSV, potrebbe tornare in nerazzurro per una somma di poco superiore al milione di euro con i nerazzurri che avrebbero così a disposizione un calciatore in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

7799

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU