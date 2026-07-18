Perisic idea low cost per l’Inter, arriva il rinforzo per le fasce

L’Inter è a caccia di rinforzi per la fascia destra con i nerazzurri che sono al lavoro per cercare dei calciatori che possano sistemare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.
Se Spence appare il nome più caldo al momento per mettere a disposizione del tecnico rumeno un giocatore ottimo anche in ottica futura, dall’altra c’è quello di Ivan Perisic che potrebbe tornare alla Pinetina indipendentemente da quello che sarà il destino del giocatore del Tottenham.
Perisic, ora in forza al PSV, potrebbe tornare in nerazzurro per una somma di poco superiore al milione di euro con i nerazzurri che avrebbero così a disposizione un calciatore in grado di giocare sia a destra che a sinistra.