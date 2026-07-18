La foto di Messi con Yamal bambino, ecco come è nata l’immagine che sta spopolando prima di Spagna-Argentina

Era inevitabile. A ridosso della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è tornata a circolare sui social (e non solo) la foto di Messi con Lamine Yamal bambino. Ecco come è nata quell’immagine e chi l’ha scattata

Un giovane Lionel Messi che fa il bagnetto a un Lamine Yamal bambino. E’ la foto che state vedendo un pò ovunque nei giorni che precedono la partita di calcio più attesa dell’anno ovvero la finale dei Mondiali 2026 che opporrà, domenica 19 luglio, l’Argentina campione in carica alla Spagna.

Non è un’immagine inedita bensì una foto che ha iniziato a circolare già lo scorso anno in seguito alla prepotente ascesa calcistica di Yamal cominciata nel 2024 al Barcellona. A pubblicarla su Instagram è stato il padre di Lamine. Uno scatto che voleva rendere il giovane attaccante iberico una sorta di predestinato, di erede di colui che è stato una leggenda del Barcellona.

Stavolta il motivo per cui è tornata in auge quest’immagine è ben diverso. Per la prima volta (e forse l’unica..) Yamal sfiderà il suo idolo Messi in un match che mette in palio il titolo più desiderato per ogni calciatore. Un epilogo incredibile insomma per un episodio avvenuto nel 2007 e che ha coinvolto, oltre ai due protagonisti, anche il Barcellona e l’Unicef.

All’epoca Messi era agli inizi della sua esperienza calcistica con il Barcellona e l’Unicef, sponsor del club catalano, ha lanciato l’iniziativa di un calendario benefico composto da foto di calciatori del Barcellona insieme alle foto di famiglie che, negli anni precedenti, si erano appoggiate all’ente benefico. Per selezionare i partecipanti fu indetta una lotteria e uno dei posti a disposizione se lo è aggiudicato la famiglia Yamal.

A scattare la foto del bagnetto tra Messi e Yamal è stato il fotografo Joan Monfort, ignaro come tutti all’epoca della portata simbolica di quell’immagine. Lo stesso Monfort ha riferito di un Messi piuttosto sorpreso nel ritrovarsi davanti a una bacinella d’acqua con dentro un bambino. “Non sapeva nemmeno come tenerlo in braccio. E’ stata una foto difficilissima“, si legge nelle dichiarazioni di Monfort riprese da skysport.

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal! 19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

Alla fine però Messi ce l’ha fatta e ci ha lasciato, insieme al piccolo Lamine, un vero cimelio destinato a entrare anch’esso nella storia del calcio. Attualmente sia Messi che Yamal sono Ambasciatori di Buona Volontà dell’Unicef. Messi lo è da anni, Yamal invece è stato insignito del titolo lo scorso mese.