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Guardiola alla guida della nazionale inglese, retroscena a sorpresa

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Pep Guardiola poteva essere alla guida della nazionale inglese due anni fa, avendo trovato l’intesa con la federazione.

Calciomercato Milan e Juve, pazza idea Guardiola
Pep Guardiola (foto Ansa) – Calciomercato.it

Salutato il Manchester City dopo molti anni sulla panchina della squadra inglese, Pep Guardiola prenderà con ogni probabilità un anno di stop nella sua carriera. L’ex allenatore del Barcellona, però, avrebbe sfiorato in passato l’ingaggio con la nazionale inglese.

Secondo quanto affermato da The Athletic, Guardiola aveva trovato una base di accordo con la federazione inglese per guidare la nazionale, salvo poi decidere di proseguire con i Citizens, lasciando di fatto il posto a Tuchel.

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