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Juve, colpo di scena Ekhator: la decisione di Spalletti

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Aggiornamenti importanti in casa bianconera: ecco le ultimissime suo nuovo attaccante della Juventus. 

Ekhator ha un potenziale davvero importante potenziale importante e tutte le caratteristiche per diventare un 9 completo. Ha un’età dove c’è da mettergli a disposizione del tempo ma per caratteristiche è forte in maniera visibile“. Luciano Spalletti non ha usato mezzi termini nella prima conferenza dell’anno in casa Juventus e ha speso parole importanti per l’attaccante classe 2006, che lo scorso 1 luglio si è trasferito ufficialmente in bianconero per 16 milioni di euro più 2 di bonus.

Luciano Spalletti sorride beffardo
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo stesso Ekhator che oggi, alle ore 15:30, guiderà l’attacco della Juve nel primo test estivo contro il Basilea: il tecnico Spalletti punta forte sull’ex Genoa ed è convinto che, nonostante l’età (19 anni), possa fare davvero bene a Torino.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, quando ci sarà l’esordio del calciatore originario di Genova con la casacca della Vecchia Signora: come andrà a finire?

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