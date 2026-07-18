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Modric vicino alla firma col Milan: anche Ibrahimovic lo ha chiamato

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Luka Modric appare sempre più vicino al ritorno al Milan con il centrocampista croato che dovrebbe firmare un contratto di un anno con i rossoneri.

Modric ringrazia i tifosi
Luka Modric verso il ritorno al Milan (Ansa) – Calciomercato.it

Il Milan è pronto a riaccogliere Luka Modric all’interno della propria rosa con il classe 1985 convinto di voler vivere una nuova stagione in rossonero, questa volta agli ordini di Ruben Amorim.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’affare con il calciatore che è stato contattato sia da Cardinale che dai dirigenti, arrivando fino a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto affermato da Sportske Novosti, l’ex calciatore del Real Madrid sarebbe stato contattato nei giorni scorsi dallo svedese che gli avrebbe ribadito come il Milan lo voglia ancora all’interno dell’organico.

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