Modric vicino alla firma col Milan: anche Ibrahimovic lo ha chiamato

Luka Modric appare sempre più vicino al ritorno al Milan con il centrocampista croato che dovrebbe firmare un contratto di un anno con i rossoneri.

Il Milan è pronto a riaccogliere Luka Modric all’interno della propria rosa con il classe 1985 convinto di voler vivere una nuova stagione in rossonero, questa volta agli ordini di Ruben Amorim.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’affare con il calciatore che è stato contattato sia da Cardinale che dai dirigenti, arrivando fino a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto affermato da Sportske Novosti, l’ex calciatore del Real Madrid sarebbe stato contattato nei giorni scorsi dallo svedese che gli avrebbe ribadito come il Milan lo voglia ancora all’interno dell’organico.