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Cinque centrocampisti in bilico: Amorim deve decidere, c’è la data

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Ruben Amorim sta valutando la rosa a sua disposizione in questi primi giorni di ritiro con cinque centrocampisti che appaiono in bilico in vista della stagione che sta per cominciare.

Iniziato da qualche giorno il ritiro del Milan in vista del 2026/2027 con Ruben Amorim che sta iniziando a conoscere i giocatori a sua disposizione. Uno dei reparti che sarà maggiormente modificato è quello del centrocampo con diversi calciatori che potrebbero salutare.

Ruben Amorim
Amorim deve lavorare sulla rosa a disposizione – calciomercato.it (foto Ansa)

Warren Bondo appare in uscita con il francese che è finito nel mirino di Udinese e Monza. Per lui non dovrebbero esserci speranze di conferma. Loftus-Cheek appare con le valigie in mano considerato anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2027. Youssouf Fofana, per il momento, non è uno dei calciatori sui quali Amorim appare intenzionato a puntare per il campionato, ma sarà valutato nei prossimi giorni.

Chi dovrebbe restare, ma dovrà convincere Amorim, sono Jashari e Ricci. Su di loro c’è l’interesse da parte dell’Atalanta, ma il Milan non vorrebbe privarsene tanto facilmente con il tecnico portoghese pronto a dargli le loro chance all’interno della stagione.

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